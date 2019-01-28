Погода в Югре 28 января: -19 градусов и небольшой снег

СЕГОДНЯ 06:58 2019-01-28T06:58:28+03:00

В Югре морозы отступают Фото: Татьяна Коркина

Морозы в округе спадают

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В понедельник, 28 января, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптик прогнозирует переменную облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днём -14,-19 ºС, местами -22,-27 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -17,-19 ºС.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -32, -23 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -32, -23 градуса.