Для когалымцев предпенсионного возраста работает пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства
Жителям Когалыма предпенсионного возраста напоминают о возможности обратиться в Консультационные пункты для приема граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они созданы Государственной инспекцией труда Югры во всех муниципальных образованиях региона.
Консультационный пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства граждан предпенсионного возраста организован в Когалымском центре занятости населения по адресу: ул. Янтарная, 9. Прием ведет начальник отдела трудоустройства населения Оксана Титовская – по будням, с 9 до 13.00 и с 14 до 17, телефон: 8(34667) 5-10-12.
Кроме того, организована работа телефонной «горячей линии»: (3467) 388-905, куда можно обратиться по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.