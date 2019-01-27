Для когалымцев предпенсионного возраста работает пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-27T15:47:18+03:00

Все вопросы можно задать именно здесь

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Жителям Когалыма предпенсионного возраста напоминают о возможности обратиться в Консультационные пункты для приема граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они созданы Государственной инспекцией труда Югры во всех муниципальных образованиях региона.

Консультационный пункт по вопросам соблюдения трудового законодательства граждан предпенсионного возраста организован в Когалымском центре занятости населения по адресу: ул. Янтарная, 9. Прием ведет начальник отдела трудоустройства населения Оксана Титовская – по будням, с 9 до 13.00 и с 14 до 17, телефон: 8(34667) 5-10-12.

Кроме того, организована работа телефонной «горячей линии»: (3467) 388-905, куда можно обратиться по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.