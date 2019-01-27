В Сургутском районе горел гусеничный трактор
Обстоятельства происшествия выясняются
В Сургутском районе горел гусеничный тракторФото: Татьяна Коркина
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В Сургутском районе вчера, 26 января, на 184-м км автодороги «Сургут – Ноябрьск» во время движения загорелся гусеничный тягач ГТТ-21.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, из-за того, что происшествия произошло в отдалённости от пожарной части, приступить к тушению пожара удалось только через сорок минут, а на само тушение ушла всего минута. К ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава.
Обстоятельства происшествия выясняются.