В Сургутском районе горел гусеничный трактор

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-27T11:39:49+03:00

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В Сургутском районе вчера, 26 января, на 184-м км автодороги «Сургут – Ноябрьск» во время движения загорелся гусеничный тягач ГТТ-21.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, из-за того, что происшествия произошло в отдалённости от пожарной части, приступить к тушению пожара удалось только через сорок минут, а на само тушение ушла всего минута. К ликвидации пожара были привлечены четыре человека личного состава.

Обстоятельства происшествия выясняются.