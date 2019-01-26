2019-01-26T22:45:09+03:00
Общество

Погода в Югре 27 января: пройдёт небольшой снег

Днём до -24 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 27 января: пройдёт небольшой снегПогода в Югре 27 января: пройдёт небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре 27 января ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -25…-30 ºС, при прояснениях -33…-38 ºС, днем -19…-24 ºС, местами -26…-31 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -26…-28 ºС, днем -22…-24 ºС.

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