Погода в Югре 27 января: пройдёт небольшой снег

26 Янв. 22:45 2019-01-26T22:45:09+03:00

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В Югре 27 января ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -25…-30 ºС, при прояснениях -33…-38 ºС, днем -19…-24 ºС, местами -26…-31 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков, изморозь. Ветер северный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -26…-28 ºС, днем -22…-24 ºС.