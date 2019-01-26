2019-01-26T16:04:51+03:00
Общество

В Белоярском прокуратура помогла мальчику-сироте получить жильё

Обращение подал опекун ребёнка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Белоярском прокуратура помогла мальчику-сироте получить жильёВ Белоярском прокуратура помогла мальчику-сироте получить жильёФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура г.Белоярский провела проверку исполнения законодательства в сфере защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает пресс-службе окружной прокуратуры, обращение подал опекун мальчика.

Установлено, что ребёнок остался без попечения родителей. Он имеет право собственности на долю в праве на жилое помещение, общая площадь которого ниже учетной нормы площади жилого помещения. Между тем, администрация Белоярского района необоснованно отказала в установлении факта невозможности проживания ребенка в квартире и включении его в список детей, которых нужно обеспечить жильём.

В интересах сироты прокурор города обратился в суд с иском о признании отказа органа местного самоуправления незаконным. Решением Белоярского городского суда иск прокурора удовлетворен. Отныне мальчика включили в список детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

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