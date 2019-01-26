В Нягани зарегистрировано 137 случаев заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:04 2019-01-26T15:04:06+03:00

Однако это меньше, чем годом ранее

Изменить размер текста: A A

В Нягани начался подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба городской администрации, медики уже называют эпидемиологическую ситуацию в городе сложной.

Первые симптомы, при которых нужно бить тревогу – резкое повышение температуры, кашель, насморк и слабость. На семидневный карантин закрыты уже 13 школьных классов и групп в детских садах. Родители и их дети обращаются за помощью к специалистам.

По словам врача-эпидемиолога Детской поликлиники Екатерины Шишигиной, на сегодняшний день зарегистрировано 137 случаев ОРВИ, однако это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 226 случаев.

- У нас есть информация, что четыре ребенка были госпитализированы в инфекционное отделение, у троих из них был подтвержден диагноз «грипп А», у одного ребенка лабораторного подтверждения пока нет, - отметила Екатерина Шишигина.