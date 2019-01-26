2019-01-26T15:04:06+03:00
Здоровье

В Нягани зарегистрировано 137 случаев заболеваемости ОРВИ

Однако это меньше, чем годом ранее
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нягани зарегистрировано 137 случаев заболеваемости ОРВИВ Нягани зарегистрировано 137 случаев заболеваемости ОРВИФото: Татьяна Коркина
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В Нягани начался подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба городской администрации, медики уже называют эпидемиологическую ситуацию в городе сложной.

Первые симптомы, при которых нужно бить тревогу – резкое повышение температуры, кашель, насморк и слабость. На семидневный карантин закрыты уже 13 школьных классов и групп в детских садах. Родители и их дети обращаются за помощью к специалистам.

По словам врача-эпидемиолога Детской поликлиники Екатерины Шишигиной, на сегодняшний день зарегистрировано 137 случаев ОРВИ, однако это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зафиксировано 226 случаев.

- У нас есть информация, что четыре ребенка были госпитализированы в инфекционное отделение, у троих из них был подтвержден диагноз «грипп А», у одного ребенка лабораторного подтверждения пока нет, - отметила Екатерина Шишигина.

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