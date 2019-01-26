2019-01-26T14:13:03+03:00
Спорт

В Лангепасе проходит открытый турнир по хоккею с шайбой

Он стартовал в дань памяти Александра Корунова
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба администрации ЛангепасаФото: пресс-служба администрации Лангепаса
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В Лангепасе стартовал открытый турнир по хоккею с шайбой памяти Александра Корунова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, организовать спортивный праздник четыре года назад предложили нефтяники ТПП «Лангепаснефтегаз», и администрация эту инициативу поддержала. С тех пор мероприятие проводится их совместными усилиями.

Приветствуя участников, глава Лангепаса Борис Сурцев отметил, что хоккей – один из самых тяжёлых видов спорта. Хоккеист должен обладать одновременно силой, ловкостью и смекалкой.

- Отрадно, что с каждым годом мы видим повышение уровня вашего мастерства, и это, безусловно, делает наш турнир ещё более зрелищным и популярным. Уверен, что так будет и на этот раз! Желаю всем вам удачи, спортивного азарта, воли к победе, и пусть победит сильнейший!, - пожелал он участникам.

Бороться за звание сильнейшего предстоит ребятам 9-10 лет из Когалыма, Лангепаса, Покачей и города Радужный. Состязания проходят по круговой схеме – каждый сыграет с соперником.

Завершилась торжественная церемония открытия вбрасыванием первой шайбы.

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