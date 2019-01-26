2019-01-26T13:10:20+03:00
Общество

В Мегионе продолжается строительство терапевтического корпуса больницы №2

Капремонт здания должен закончиться в июле 2019 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: пресс-служба администрации МегионаФото: пресс-служба администрации Мегиона
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В посёлке Высокий, который входит в состав Городского округа Мегион, продолжается строительство терапевтического корпуса больницы №2. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на исполняющего обязанности главного инженера ООО «Сибвитосервис» Дмитрия Ярулина, по условиям контракта капремонт здания должен закончиться в июле 2019 года.

- С уверенностью можно сказать, что в установленные сроки все будет выполнено, на данный момент мы идем с опережением графика. Если брать от общего объема всех работ, то выполнено на 70 процентов, если смотреть по блокам, то один выполнен уже процентов на 90, второй процентов на 60, - рассказал он.

Сейчас строители выполняют весь комплекс отделочных работ, завершается прокладка инженерных сетей. Пуско-наладочные работы планируется начать в марте 2019 года. По словам главного врача больницы №2 Александра Скобелева, материалы для строительства используются долговечные – значит, и корпус получится красивый и надёжый.

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