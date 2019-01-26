2019-01-26T12:08:56+03:00
Общество

В Когалыме прошла Божественная литургия в честь великомученицы Татианы

Богослужение совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: http://admkogalym.ruФото: http://admkogalym.ru
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В Когалымском храме вчера, 25 января, в честь великомученицы Татианы прошла Божественная литургия, посвященная Дню памяти мученицы Татианы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, храм носит её имя, и именно здесь ранится частица мощей святой. Божественное богослужение совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Храм посетили сотни жителей Когалыма и паломников из других городов Югры и России. Вместе с прихожанами на службе присутствовал и глава города Николай Пальчиков. Как отметил Отец Иаков, все могли увидеть, как студенты приходили в Храм, чтобы поклониться святой Татиане и попросить её помощи в предстательстве перед Богом.

- Это не может радовать сердце любого родителя, поскольку важно, чтобы с молодых лет мы прививали веру во Христа, - подчеркнул он.

Отметим, что с руки императрицы Елизаветы Петровны святая Татиана стала покровительницей Московского университета, а день ее памяти - 25 января - стал считаться Днем студентов. В этот день прихожане молятся, просят заступничества, здоровья для себя и близких.

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