2019-01-26T11:05:14+03:00
Общество

В Нижневаровске опробуют использование сертификатов для летнего отдыха детей

Апробация пройдет на базе школы № 34
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нижневаровске опробуют использование сертификатов для летнего отдыха детейВ Нижневаровске опробуют использование сертификатов для летнего отдыха детейФото: Татьяна Коркина
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Нижневартовск в 2019 году стал пилотной площадкой в Югре по использованию сертификатов для летнего отдыха детей. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, апробация пройдет на базе школы № 34, где лагеря откроют негосударственные организации, индивидуальные предприниматели и социально ориентированные НКО.

Сертификат летнего отдыха является именным документом, который предоставляют ребёнку в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающему в Нижневартовске. Этот документ подтверждает право родителей или законных представителей ребёнка на оплату летнего отдыха в лагере.

По словам директора департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонда Игошина, документы будет выдавать Центр развития образования. Номинал каждого из сотни документов составляет 7 тысяч рублей.

- Как только станет известен организатор отдыха, а их может быть несколько, появится и понимание, придется ли родителям или законным представителям ребенка вносить доплату. Она потребуется исключительно в том случае, если номинальная стоимость сертификата не обеспечит покрытие затрат поставщика услуг по организации летнего отдыха на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, - отметил он.

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