2019-01-26T10:10:28+03:00
Общество

В Югре заблокировали доступ к сайтам, где рассказывали, как уйти от налогов

Это сделано по требованию Прокуратуры Нижневартовского района
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре заблокировали доступ к сайтам, где рассказывали, как уйти от налоговВ Югре заблокировали доступ к сайтам, где рассказывали, как уйти от налоговФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Нижневартовского района во время мониторинга Интернета выявила 8 сайтов, которые содержат информацию о применяемых схемах ухода от налогообложения. Как сообщает пресс-службе окружной прокуратуры, согласно Ст.3 Налогового кодекса РФ каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы.

Размещённая на сайтах информация носит противоправный характер, вводит в заблуждение людей относительно возможности использования схем ухода от налогообложения, необоснованного возмещения НДС, уменьшения налога на прибыль и побуждают к возможному совершению правонарушений и преступлений.

В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы тот признал указанную информацию запрещённой распространению на территории РФ. Суд рассмотрел заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

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