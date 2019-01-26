2019-01-26T09:07:46+03:00
Происшествия

В Радужном пенсионер лишился денег, наслушавшись сказок от знакомой

Возбуждено уголовное дело [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Радужном пенсионер лишился денег, наслушавшись сказок от знакомойВ Радужном пенсионер лишился денег, наслушавшись сказок от знакомойФото: Татьяна Коркина
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В Радужном возбуждено уголовное дело по факту кражи. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в полицию обратился 62-летний мужчина, который рассказал, что с его счёта списали 11 тысяч рублей.

Накануне в «Одноклассниках» к нему в друзья добавилась знакомая. Женщина рассказала, что один из банков проводит акцию и в честь своего юбилея дарит 5 тысяч рублей. Чтобы принять участие в акции, ему нужно было предоставить номер банковской карты, код доступа и числовые комбинации, пришедшие в смс-сообщении.

Мужчина всё сделал, и после этого с его счёта списали денежные средства. На попытки потерпевшего связаться с подругой, женщина ответила отказом. Тогда в ближайшем отделении банка мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.

Кража в Радужном.

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