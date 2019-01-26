2019-01-26T08:26:15+03:00
Звезды

В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса «Сияние Севера»

Наград удостоены 25 творческих коллективов и солистов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: администрация Ханты-МансийскаФото: администрация Ханты-Мансийска
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В ханты-мансийском культурно-досуговом центре «Октябрь» состоялась церемония награждения победителей и призеров I Международного конкурса-фестиваля «Сияние Севера». Как сообщает пресс-служба городской администрации, в конкурсе приняли участие коллективы и исполнители, которые работают в сфере искусства, студенты и школьники. В течение двух дней участники продемонстрировали свои таланты в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Художественное слово» и «Театр».

Наград удостоены 25 творческих коллективов и солистов городского учреждения. В состав жюри вошли: композитор, дирижер камерного джазового оркестра «A prima vista a'la Оrchestra» Анастасия Жигалина, мастер спорта по спортивным танцам Вадим Голубев, режиссёр-постановщик Алла Потриваева, основательница и педагог тюменской «Школы Артиста» Инга Герман и другие.

Заявку на другой, II Всероссийский конкурс танцевального искусства «Сибирская метелица», который пройдёт с 15 по 17 марта 2019, можно найти на официальном сайте проекта или в группе ВКонтакте.

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