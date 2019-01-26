СЕГОДНЯ 00:09 2019-01-26T00:09:51+03:00

Погода в Югре 26 января: ночью температура опустится до -30 Фото: Татьяна Коркина

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В Югре сегодня, 26 января, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь, слабый туман. Ветер юго-восточный с переходом на северный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -25,-30 ºС, при прояснениях -32,-37 ºС, в юго-западных районах -19…-24… ºС, днем -18…-23… ºС, местами -26…-31… ºС.

В Ханты-Мансийске облачно. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер восточный с переходом на северный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27… ºС, днем -19…-21…ºС.