2019-01-25T15:32:51+03:00
Общество

Нижневартовск стал пилотной площадкой в Югре по использованию сертификатов для летнего отдыха детей

Выдавать данные документы, а их 100 штук
Алена Кульмухаметова
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Апробация пройдет на базе школы №34, где откроют лагеря негосударственные организации, индивидуальные предприниматели, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, сертификат летнего отдыха - именной документ, предоставляемый ребенку в возрасте от 6 до 17 лет включительно, проживающему на территории Нижневартовска. Документ подтверждает право родителей ребенка на оплату летнего отдыха в лагере.

- Выдавать данные документы, а их 100 штук, будет Центр развития образования. Номинал каждого составляет 7000 рублей. Как только станет известен организатор отдыха, а их может быть несколько, появится и понимание, придется ли родителям или законным представителям ребенка вносить доплату. Она потребуется исключительно в том случае, если номинальная стоимость сертификата не обеспечит покрытие затрат поставщика услуг по организации летнего отдыха на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, - пояснил директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин.

Внедрить такой подход к организации летнего отдыха детей с привлечением некоммерческого сектора было одним из поручений Губернатора Югры Натальи Комаровой.

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