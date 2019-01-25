В клубе единоборств Сургута найдено тело спортсмена

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-25T14:55:36+03:00

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Тело вице-президента федерации силовых видов спорта ХМАО-Югры «АйронМэн — Югра» Малика Гараева было обнаружено сегодня, 25 января, в зале клуба единоборств «Крепость». Об этом сообщает «SiTV».

По данному факту следственный комитет Ханты-Мансийского атвономного округа-Югры начал проверку. Правоохранительные органы должны установить все причины произошедшего, выяснить, была ли смерть молодого человека насильственной или нет.

Отметим, что Малик Гараев был довольно известной личностью в Сургуте. Он является автором и руководителем проекта «Кубок тотальной крепости», регулярно организовывал в Сургуте соревнования по силовому экстриму.