Общественники нашли в Ханты-Мансийске «ничью» дорогу

СЕГОДНЯ 14:48 2019-01-25T14:48:17+03:00

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Общественники в рамках всероссийской акции «Снежный фронт» продолжают мониторинг качества уборки снега в муниципалитетах.

Продолжается история бесхозяйной дороги около МФЦ Ханты-Мансийска, которую не чистят с начала года, снежная колея достигает полуметра. Не чистится и остановка автобуса на этой дороге.

- Мы выяснили, что данная дорога сегодня никому не принадлежит. По словам Валерия Радченко, директора предприятия «ЮграМегаспорт», на балансе которого находится здание, он неоднократно обращался в департамент имущества Югры с просьбой передать дорогу городу, – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Сергей Дубовец. – Сегодня Радченко в качестве экстренной меры пообещал вычистить снег перед фасадом здания. Дорога вдоль него и остановка по-прежнему остаются непроезжими.

Серьезная проблема с уборкой снега выявлена в Пыть-Яхе. Еще в ноябре эксперты ОНФ обратили внимание на контракты на уборку снега в городе.

- По оценкам экспертов, из 78 улиц сегодня в Пыть-Яхе очищается всего семь. Несмотря на обязательства подрядчика начать уборку городских магистралей с 1 января 2019 г., техника вышла на работу только после новогодних каникул.

Все выявленные нарушения эксперты ОНФ в Югре держат на контроле.