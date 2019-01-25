2019-01-25T14:34:11+03:00
Происшествия

Жительница Сургута не поверила продавцам БАДов и сохранила полмиллиона рублей

Женщина написала заявление в полицию
Алена Кульмухаметова
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Преступники остались с носом. Фото с сайта пиксабайПреступники остались с носом. Фото с сайта пиксабай
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Благодаря своей бдительности 47-летняя жительница Сургута сумела сохранить накопления. Преступники остались ни с чем. О попытке обмана женщина заявила в дежурную часть.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сургутянке позвонил неизвестный и сообщил, что ей полагается компенсация в размере 575 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные БАДы. Однако для её получения, необходимо осуществить оплату комиссии в размере 21 тысячи рублей.

Женщина не стала выполнять требования, а собрав максимум информации, передала её сотрудникам полиции.

При этом не все сургутяне могут похвастать бдительностью. Так, 32-летний мужчина, откликнувшись на просьбу знакомой в социальной сети, которая просила одолжить денег перечислил злоумышленникам 40 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

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