Участие в Зимнем фестивале ГТО принимают семьи

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-25T14:20:01+03:00

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В целях поддержки всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» в Югре проходит Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд региона.

По информации портала правительства ХМАО-Югры, муниципальные этапы фестиваля будут проходить до 17 февраля. Следующий этап, региональный, по традиции примет Ханты-Мансийск, куда съедутся 22 сильнейшие семьи округа.

В рамках борьбы за право принять участие во всероссийском этапе фестиваля югорчане покажут себя в пяти испытаниях спортивной программы. Семья-победитель будет определена по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение всех видов спортивной программы.