Участие в Зимнем фестивале ГТО принимают семьи
В целях поддержки всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» в Югре проходит Зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд региона.
По информации портала правительства ХМАО-Югры, муниципальные этапы фестиваля будут проходить до 17 февраля. Следующий этап, региональный, по традиции примет Ханты-Мансийск, куда съедутся 22 сильнейшие семьи округа.
В рамках борьбы за право принять участие во всероссийском этапе фестиваля югорчане покажут себя в пяти испытаниях спортивной программы. Семья-победитель будет определена по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение всех видов спортивной программы.