2019-01-25T13:59:17+03:00
Общество

Жителям Нижневартовска спасатели рекомендуют не ходить на лёд Оби толпами

Толщина достаточная для одного человека
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Сотрудники городской аварийно-спасательной службы города Нижневартовска из управления по делам ГО и ЧС измерили толщину льда на Оби. Вартовчанам рекомендуют выходить на реку по одному.

Специалисты отмечают, лед на Оби достаточно крепкий, продолжительные морозы сделали покрытие на реке прочным. Спасатели еженедельно замеряют толщину льда, которая на сегодняшний день составляет 61 сантиметр.

Контрольные замеры производятся в районе магазина «Шовда», храма Рождества Христова и на реке Рязанке. Такой толщины льда достаточно, чтобы выдержать человека, но специалисты не рекомендуют выходить на лед группами.

Водителям следует пользоваться официальными ледовыми и понтонными переправами.

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