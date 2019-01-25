2019-01-25T13:51:24+03:00
Происшествия

Жительница Мегиона дважды перечислила деньги одному мошеннику

Оказалось, что гитара преступнику была не нужна
Алена Кульмухаметова
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Продажа ненужного музыкального инструмента сильно ударила по карману жительницу Мегиона. Мошенники списали с ее счетов 64 тысячи рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что племянник на одном из сайтов разместил объявление о продаже гитары. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что готов приобрести товар незамедлительно. Необходимо было назвать номер банковской карты для перевода денег. После передачи данных с его счёта были списаны две тысячи рублей.

За помощью для установления обстоятельств произошедшего, потерпевший обратился к родственнику. Связавшись с лже-покупателем последний уточнил, что сумма ошибочно поступила на счёт предприятия, где он работает. Для возврата денег необходимо назвать дополнительный номер карты. Не раздумывая, мужчина сообщил номер карты своей супруги, на которой отсутствовали накопления. В результате махинаций с смс-оповещениями, с другого банковского счета женщины было списано более 62 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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