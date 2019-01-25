Вартовчане просят расширить парковку у школы искусств
Рассмотреть возможность расширения автомобильной стоянки возле Детской школы искусств № 1 попросили жители Нижневартовска.
На сегодня в школе дополнительное образование получают больше тысячи ребят. В своём большинстве занятия проходят во второй половине дня. Многих юных художников и музыкантов родители привозят на машинах. Разъехаться на небольшой территории им зачастую бывает проблематично.
Как пояснили представители администрации, обустройство данной территории и расширение стоянки уже предусмотрено. Предполагаемая парковка сможет вместить около трёх десятков машин. По мнению депутатов этого недостаточно. Предложение народных избранников – рассмотреть возможность увеличения числа парковочных мест.