2019-01-25T13:27:33+03:00
Общество

Вартовчане просят расширить парковку у школы искусств

Дополнительное образование получают больше тысячи ребят
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Рассмотреть возможность расширения автомобильной стоянки возле Детской школы искусств № 1 попросили жители Нижневартовска.

На сегодня в школе дополнительное образование получают больше тысячи ребят. В своём большинстве занятия проходят во второй половине дня. Многих юных художников и музыкантов родители привозят на машинах. Разъехаться на небольшой территории им зачастую бывает проблематично.

Как пояснили представители администрации, обустройство данной территории и расширение стоянки уже предусмотрено. Предполагаемая парковка сможет вместить около трёх десятков машин. По мнению депутатов этого недостаточно. Предложение народных избранников – рассмотреть возможность увеличения числа парковочных мест.

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