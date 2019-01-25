2019-01-25T13:19:12+03:00
Происшествия

Житель Сургута похитил в магазине планшет за 46 тысяч рублей

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередная кража в магазине бытовой техники произошла в Сургуте.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 31-летнего сургутянина. Подозреваемый, находясь в магазине техники по улице Энгельса, похитил планшетный компьютер стоимостью порядка 46 000 рублей. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога и 3 кражи. Зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 31, из них: 2 разбоя, 3 факта мошеннических действий, 8 фактов незаконного оборота наркотических средств и 5 краж, в том числе 2 квартирные.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижневартовск стал пилотной площадкой в Югре по использованию сертификатов для летнего отдыха детей
В клубе единоборств Сургута найдено тело спортсмена
Общественники нашли в Ханты-Мансийске «ничью» дорогу
Жительница Сургута не поверила продавцам БАДов и сохранила полмиллиона рублей
Участие в Зимнем фестивале ГТО принимают семьи
Жителям Нижневартовска спасатели рекомендуют не ходить на лёд Оби толпами
Жительница Мегиона дважды перечислила деньги одному мошеннику
Вартовчане просят расширить парковку у школы искусств
В деревнях Сургутского района вырастут многоэтажки
Житель Лангепаса спрятал от полицейских «соль» в собственном желудке
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
С жительницы Ханты-Мансийска лжебанкиры требовали страховку в 27 тысяч рублей
Глава города Нефтеюганск Сергей Дегтярёв после обысков в мэрии отправился на больничный
На 18-летнего наркомана из Сургута следователи завели уголовное дело за захват заложников и угрозы убийством
На выставке в ХМАО представят интерактивный IT-чум
В Урае собыльник выкрал у приятеля деньги, накопленные для выплаты алиментов
В Югре формируют «Точки кипения»
Жительницу Ханты-Мансийска судят за ложный донос об изнасиловании
В Югре вновь будут выбирать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Сургутскую пенсионерку обокрала отбывающая наказание в тюрьме жительница Волгоградской области
В Ханты-Мансийске пройдёт Югорский промышленный форум
В Ханты-Мансийске появились аудиовывески для туристов
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек
Общественники Югры посчитали непродуманным отказ муниципалитетов кормить школьников
Два жителя Ханты-Мансийска перевели мошенникам 60 тысяч рублей
Погода в Югре 25 января: -25 градусов, изморозь
Герман Греф: деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Сургуте мужчина взял в заложники своих родственников и знакомых