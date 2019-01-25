Житель Сургута похитил в магазине планшет за 46 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-01-25T13:19:12+03:00

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Очередная кража в магазине бытовой техники произошла в Сургуте.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 31-летнего сургутянина. Подозреваемый, находясь в магазине техники по улице Энгельса, похитил планшетный компьютер стоимостью порядка 46 000 рублей. Задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога и 3 кражи. Зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 31, из них: 2 разбоя, 3 факта мошеннических действий, 8 фактов незаконного оборота наркотических средств и 5 краж, в том числе 2 квартирные.