В деревнях Сургутского района вырастут многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-25T12:59:20+03:00

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в социальной сети ВКонтакте рассказал, в каких деревнях построят многоэтажны дома.

«Лямина и Сытомино прирастут новыми многоквартирными домами. В этом полугодии в ходе аукционов определятся застройщики. Уже известно, что многоэтажки вырастут на Восточной,1 (Сытомино) и Речников, 5 (Лямина)» - пишет Андрей Трубецкой.

Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района разработал генеральные планы застройки для этих поселений, а также по планировке территорий в Барсово, Солнечном, Сайгатина, Локосово, Белом Яру, Русскинской, Угуте.