2019-01-25T12:59:20+03:00
Общество

В деревнях Сургутского района вырастут многоэтажки

Генеральные планы застройки уже разработаны
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в социальной сети ВКонтакте рассказал, в каких деревнях построят многоэтажны дома.

«Лямина и Сытомино прирастут новыми многоквартирными домами. В этом полугодии в ходе аукционов определятся застройщики. Уже известно, что многоэтажки вырастут на Восточной,1 (Сытомино) и Речников, 5 (Лямина)» - пишет Андрей Трубецкой.

Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района разработал генеральные планы застройки для этих поселений, а также по планировке территорий в Барсово, Солнечном, Сайгатина, Локосово, Белом Яру, Русскинской, Угуте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижневартовск стал пилотной площадкой в Югре по использованию сертификатов для летнего отдыха детей
В клубе единоборств Сургута найдено тело спортсмена
Общественники нашли в Ханты-Мансийске «ничью» дорогу
Жительница Сургута не поверила продавцам БАДов и сохранила полмиллиона рублей
Участие в Зимнем фестивале ГТО принимают семьи
Жителям Нижневартовска спасатели рекомендуют не ходить на лёд Оби толпами
Жительница Мегиона дважды перечислила деньги одному мошеннику
Вартовчане просят расширить парковку у школы искусств
Житель Сургута похитил в магазине планшет за 46 тысяч рублей
Житель Лангепаса спрятал от полицейских «соль» в собственном желудке
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
С жительницы Ханты-Мансийска лжебанкиры требовали страховку в 27 тысяч рублей
Глава города Нефтеюганск Сергей Дегтярёв после обысков в мэрии отправился на больничный
На 18-летнего наркомана из Сургута следователи завели уголовное дело за захват заложников и угрозы убийством
На выставке в ХМАО представят интерактивный IT-чум
В Урае собыльник выкрал у приятеля деньги, накопленные для выплаты алиментов
В Югре формируют «Точки кипения»
Жительницу Ханты-Мансийска судят за ложный донос об изнасиловании
В Югре вновь будут выбирать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
Сургутскую пенсионерку обокрала отбывающая наказание в тюрьме жительница Волгоградской области
В Ханты-Мансийске пройдёт Югорский промышленный форум
В Ханты-Мансийске появились аудиовывески для туристов
За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек
Общественники Югры посчитали непродуманным отказ муниципалитетов кормить школьников
Два жителя Ханты-Мансийска перевели мошенникам 60 тысяч рублей
Погода в Югре 25 января: -25 градусов, изморозь
Герман Греф: деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Сургуте мужчина взял в заложники своих родственников и знакомых