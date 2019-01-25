В деревнях Сургутского района вырастут многоэтажки
Генеральные планы застройки уже разработаны
Фото из соцсети ВКонтакте
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в социальной сети ВКонтакте рассказал, в каких деревнях построят многоэтажны дома.
«Лямина и Сытомино прирастут новыми многоквартирными домами. В этом полугодии в ходе аукционов определятся застройщики. Уже известно, что многоэтажки вырастут на Восточной,1 (Сытомино) и Речников, 5 (Лямина)» - пишет Андрей Трубецкой.
Департамент строительства и земельных отношений администрации Сургутского района разработал генеральные планы застройки для этих поселений, а также по планировке территорий в Барсово, Солнечном, Сайгатина, Локосово, Белом Яру, Русскинской, Угуте.