Житель Лангепаса спрятал от полицейских «соль» в собственном желудке

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-25T12:41:29+03:00

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Инспекторы ДПС Лангепаса на 130 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» задержали автомобиль Стражи порядка сильно удились, когда пассажир авто при виде полицейских проглотил сверток, перемотанный изолентой.

Мужчину доставили в приемно-диагностическое отделение лангепасской городской больницы, где медицинским персоналом сверток был извлечен из желудка мужчины. Сотрудниками полиции содержимое свертка было направлено на исследование, по результатам которое установлено, что вещество является синтетическим наркотиком «Соль» массой 1,2 грамма.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», в соответствие с которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.