2019-01-25T12:35:43+03:00
Общество

Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент

Акция по потребительским кредитам продлится до 31 января
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Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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В Сбербанке продолжает действовать акция по потребительским кредитам со сниженными процентными ставками. Тюменцы активно пользуются предложением – в рамках акции выдано около 2500 кредитов на сумму порядка 525 млн рублей.

- Максимальное снижение по сравнению с базовыми условиями составило 2 процентных пункта. Также увеличен максимальный срок кредита — с 5 до 7 лет. Фиксированные ставки действуют для кредитов на сумму от 1 миллиона рублей. При оформлении займа через Сбербанк Онлайн сроком до 5 лет ставка составит 11,9%, при подаче заявки через отделения банка – 12,4 % годовых. При выдаче займа на срок от 5 до 7 лет, независимо от канала оформления заявки, процентная ставка составит 12,9%, – комментирует заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

Для кредитов менее 1 млн рублей диапазон ставок меняется в зависимости от суммы, срока кредитования и клиентского сегмента. Акция по потребительским кредитам продлится до 31 января 2019 года.

Всего за 2018 год Тюменским отделением Сбербанка было выдано более 71 тысячи потребительских кредитов на сумму свыше 18 млрд рублей. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредиту.

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