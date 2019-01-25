С жительницы Ханты-Мансийска лжебанкиры требовали страховку в 27 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-25T12:33:00+03:00

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Транзитный счёт за несуществующий кредит обошёлся жительнице Ханты-Мансийска в пять тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Полицейским женщина рассказала, что на одном из сайтов она оформила онлайн-заявку на получение кредита. Вскоре ей стали поступать звонки от представителей финансовых организаций. Условия, предложенные менеджером банка «ТоргИнвест», заинтересовали пострадавшую и она согласилась на сделку.

После одобрения заявки, менеджер настояла на открытии транзитного счета для перевода денежных средств. Стоимость услуги составляла 5 тысяч рублей. После того как представитель организации попросила дополнительно внести 27 тысяч рублей за оформление страховки, женщина решила проверить данные организации, указанные на сайте. Узнав, что адрес учреждения не соответствует и сайт был зарегистрирован несколькими днями ранее, она обратилась в отдел полиции.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.