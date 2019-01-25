2019-01-25T12:07:41+03:00
Общество

Глава города Нефтеюганск Сергей Дегтярёв после обысков в мэрии отправился на больничный

Информация о госпитализации не подтвердилась
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НефтеюганскФото с сайта администрации города Нефтеюганск
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После громких обысков в здании мэрии города Нефтеюганск его глава Сергей Дегтярёв отправился на больничный. Ранее СМИ сообщали, что мэр госпитализирован в больницу с гипертоническим кризом вследствие пережитых волнений.

Корреспонденту «Комсомольская правда - Югра» в пресс-службе администрации Нефтеюганска эту информацию опровергли, заявив, что Сергей Дегтярёв отправился на больничный и находится на лечении дома. Его обязанности по управлению временно принял заместитель Андрей Викторович Пастухов. После проведения оперативных мероприятий представителями силовых структур, администрация города работает в штатном режиме. Главе города Нефтеюганска официально не предъявлено никаких обвинений. Сергей Дегтярёв не был отстранен от занимаемой должности и продолжает исполнять обязанности главы города.

Днём ранее в паблике «Голос Нефтеюганска» в соцсети ВКонтакте очевидцы сообщали, что у Сергея Дегтярёва во время обысков ухудшилось состояние здоровья – поднялся сахар.

У людей с таким диагнозом каждые 2-3 часа приём пищи обязателен, иначе поднимается сахар. – Сотрудники ФСБ, устроившие проверки в мэрии, чиновникам кушать не разрешали.

«Люди практически весь день сидели голодными. Собственно, и не удивительно, что сахар подскочил. Только к вечеру, когда скорая помощь приехала к мэрии уже в третий раз, людям разрешили организовать доставку еды» - говорится в посте.

Также отмечается, что у работников администрации отбирали даже таблетки и сотовые телефоны, поэтому никто из мэрии на звонки не отвечал.

Во время обысков на двери здания администрации появилась табличка: «Учреждение закрыто в связи с дератизационной обработкой» (обработка против мелких грызунов).

Напомним, власти региона следят за развитием ситуации, сложившейся в Нефтеюганске. Губернатору Наталье Комаровой о событиях в муниципалитете было доложено сразу же об обысках в кабинете и в квартире главы города Сергея Дегтярёва.

- Если потребуется, со стороны правительства Югры будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий, – сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

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