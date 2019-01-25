На 18-летнего наркомана из Сургута следователи завели уголовное дело за захват заложников и угрозы убийством

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-25T10:59:16+03:00

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Бабушка, родная сестра и её двое друзей стали заложниками неадекватного сургутянина 24 января. Парень нсеколько часов требовал деньги на очередную дозу.

Как сообщает следственный комитет Югры, днем 24 января в полицию Сургута поступило сообщение о том, что в одной из квартир по адресу Дзержинского дом 2/1, молодой человек запер и несколько часов удерживает в квартире родственников и знакомых. Вскоре подозреваемый был задержан, а люди освобождены.

Оперативники выяснили, что в квартире 6 часов удерживались 72-летняя бабушка подозреваемого, его родная сестра, ее подруга и друг. Кроме этого, в квартире находилась знакомая подозреваемого, которая, по предварительным данным, не принимала участие в преступлении.

Заложники рассказали, что подозреваемый удерживал их и требовал с бабушки деньги, угрожая ножом, ножницами и поджогом квартиры. При попытках выйти из квартиры, молодой человек также угрожал ножом. При этом, потерпевшие сообщили, что накануне подозреваемый также ворвался в квартиру, и угрожая насилием и убийством ножом, забрал у пенсионерки 6 тысяч рублей, которые, как считают родственники, он потратил на наркотики.

По факту разбойного нападения следователями СКР в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела: разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия и незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении двух и более лиц с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия.

В настоящее время 18-летний подозреваемый задержан. После предъявления обвинения следователь обратится в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.