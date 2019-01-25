2019-01-25T10:47:05+03:00
Звезды

На выставке в ХМАО представят интерактивный IT-чум

Она будет работать всего два дня
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации Березовского районаФото с сайта администрации Березовского района
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У гостей и жителей Берёзово есть возможность посетить 4 и 5 февраля интерактивную выставку «Ритм Югры». Её организует в спортивно-тренировочном центре «Виктория» департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Центральной фигурой выставки станет интерактивный IT-чум, отражающий историко-культурные особенности и самобытную культуру автономного округа, периоды становления и развития региона.

В ходе экскурсии можно узнать прошлое Югры, представленное в экспозиции предметами музейных фондов, и окунуться в современное пространство отрасли культуры, представленное мультимедиа проектами ведущих музеев и библиотек региона и Российской Федерации, при помощи тач-панелей и экранов внутри чума.

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