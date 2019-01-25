2019-01-25T10:39:00+03:00
Общество

В Урае собыльник выкрал у приятеля деньги, накопленные для выплаты алиментов

Вор подарил десять тысяч рублей своей подруге
Алена Кульмухаметова
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Полицейские задержали вора по горячим следамПолицейские задержали вора по горячим следамФото: Татьяна Коркина
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На украденные деньги мужчина приоделся, купил алкоголь и ноутбук, и даже совершил благотворительность.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции Урая за кражу задержан 32-летний мужчина.

Накануне задержанный в квартире приятели распивали алкоголь. Хозяин уснул, оставив кошелек с деньгами на видном месте возле дивана. Подозреваемый, убедившись, что его знакомый крепко спит, похитил кошелек, в котором находились 90 тысяч рублей и паспорт. Потерпевший копил деньги на выплату алиментов.

Злоумышленник успел израсходовать все присвоенные деньги. Большую часть суммы мужчина потратил на новую одежду, выпивку и ноутбук, оставшиеся 10 тысяч рублей отдал подруге.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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