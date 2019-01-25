В Югре формируют «Точки кипения»

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-25T09:54:23+03:00

Первый центр появится в Ханты-Мансийске в мае

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Федеральный проект «Точка кипения» стартовал в Югре. Он будет реализован в Ханты-Мансийске и Нижневартовске.

Как сообщает портал правительства Югры, проектом предусмотрено создание коворкинг-центров с конференц-залом на двести человек, с просторными переговорными комнатами, местами для работы и отдыха.

Это пространство будет сформировано для эффективного обмена опытом, образования и проектной работы ученых, бизнесменов, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ и студентов.

Отметим, что первый центр появится в Ханты-Мансийске в мае в доме одного из предпринимателей.