Жительницу Ханты-Мансийска судят за ложный донос об изнасиловании

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-25T09:51:26+03:00

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Желание отомстить за остывшие чувства толкнули жительницу Ханты-Мансийска на преступлении. Мужчина оказался не виновен.

Как сообщает следственный комитет Югры, в январе 2019 года к следователю обратилась жительница окружной столицы с письменным заявлением о преступлении. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, она сообщила, что была изнасилована знакомым.

Оперативники установили, что в действительности данное преступление не совершалось. По результатам проверки в отношении мужчины вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Теперь уголовное дело возбуждено в отношении самой заявительницы. На допросе подозреваемая призналась, что таким образом хотела отомстить мужчине, за прекращение близких отношений.

Стоит отметить, что за заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.