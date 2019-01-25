В Югре вновь будут выбирать регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-25T09:39:59+03:00

Вывоз мусора в муниципалитетах северной зоны осуществляется в прежнем режиме по старой системе

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Департамент промышленности Югры проведет новый конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в северной зоне округа.

Это связано с решением арбитражного суда, признавшего сегодня, 24 января, результаты предыдущего отбора по данной зоне недействительными. Напомним, ранее оператором было признано АО «Югра-Экология».

Как пояснили в деппромышленности, функции регионального оператора по обращению с ТКО в северной зоне автономного округа до момента завершения новой конкурсной процедуры выполнит «Югра-Экология», являющееся регоператором в южной зоне.

Отметим, что в северную зону входят Березовский, Белоярский, Сургутский, Нижневартовский районы, Когалым, Сургут, Радужный, Покачи, Мегион, Нижневартовск и Лангепас.

В профильном ведомстве сообщили, что с 1 января 2019 года вывоз мусора в муниципалитетах северной зоны осуществляется в прежнем режиме по старой системе в составе жилищной услуги.