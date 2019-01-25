Сургутскую пенсионерку обокрала отбывающая наказание в тюрьме жительница Волгоградской области

СЕГОДНЯ 09:32 2019-01-25T09:32:25+03:00

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Полицейские Сургутского района установили преступника, обокравшего югорчанку. Оказалось, что преступница уже за решёткой.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленницей оказалась 45-летняя жительница Волгоградской области, отбывающая наказание в одной из исправительных колоний за совершение аналогичных преступлений.

В феврале 2018 года аферистка позвонила сургутянке и, представившись сотрудником пенсионного фонда, вынудила сообщить личные данные. Продиктовав номер банковской карты, код доступа и числовые комбинации, пришедшие ей в смс-сообщениях, доверчивая пенсионерка лишилась 53 тысяч рублей.

Вовремя осознав, что попалась на уловки злоумышленников, женщина обратилась с заявлением в полицию.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».