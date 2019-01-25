В Ханты-Мансийске пройдёт Югорский промышленный форум

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-25T09:23:20+03:00

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В окружном центре Югры 3-4 февраля пройдёт важное экономическое событие – Югорский промышленный форум.

В программе – организация дискуссионной площадки, пленарное заседание «Растущие индустрии: в поисках новых возможностей для бизнеса» и многое другое.

Участники – руководители промышленных предприятий, институтов развития, профильных органов власти и представители экспертного общества. В прошлом году более 800 делегатов и 60 российских компаний представили свои технологии, оборудование и объекты.

Подобные мероприятия проводятся для повышения инвестиционной привлекательности региона. Об этом недавно говорила губернатор Югры Наталья Комарова.

- Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из приоритетов в деятельности правительства Югры и муниципальных образований. Мы формируем его в соответствии с инвестстандартом, национальной предпринимательской инициативой, на основе целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности, а также ежегодными инвестиционными посланиями губернатора, – сказала Наталья Комарова.