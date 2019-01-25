В Ханты-Мансийске появились аудиовывески для туристов

СЕГОДНЯ 09:00 2019-01-25T09:02:06+03:00

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В окружной столице в центре города появились новые информационные знаки, информирующие об онлайн-услуге: аудиогид «Прогулка по центру Ханты-Мансийска».

- Аудиогид пользуется большой популярностью среди туристов во всем мире. Это очень удобно и просто в использовании. Даже если гости и жители нашего города не знают об онлайн-экскурсоводе, гуляя по центральной площади, обязательно увидят информационные указатели. Мы разработали вывески с QR-кодом, который сразу же находит нужную программу. Остается лишь зарегистрироваться и вбить в поле поиска название нужной экскурсии. После чего можно прослушать интересные исторические факты, – рассказала заместитель директора управления по развитию туризма и внешних связей Дина Гуц.

Напомним, что в аудиогиде «Прогулка по центру Ханты-Мансийска» рассказывается о 10-ти достопримечательностях. Турист может прослушать об объектах, находящихся на Центральной площади, а так же на пешеходной улице Карла Маркса до Аллеи спортивной славы Югры.

Онлайн-гид рассказывает много интересного: откуда взялся памятник легендарному танку Т-34, где спряталась летающая тарелка, что такое «кинопередвижки» и как пройти на ханты-мансийский Арбат, рожденный посреди дремучей тайги.

Кроме того, приложение izi.TRAVEL работает, как навигатор и путешественники легко ориентируются на местности.