За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-25T08:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жесткое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе 2-летний ребёнок, случилось накануне, 24 января, в Сургуте.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:45 в городе Сургут, на перекрестке улиц Пролетарский-30лет Победы, 28-летний водитель за рулём «Субару Легаси» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со встречным, заканчивающим поворот налево, автомобилем «Мицубиши Аsх».

В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиши», его 35-летняя пассажирка, а также пассажиры автомобиля «Субару Легаси» 28-летняя женщина и 2-летний мальчик получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 14 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.