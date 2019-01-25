2019-01-25T08:26:34+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 6 ДТП пострадали 9 человек

Задержаны четыре нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе 2-летний ребёнок, случилось накануне, 24 января, в Сургуте.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:45 в городе Сургут, на перекрестке улиц Пролетарский-30лет Победы, 28-летний водитель за рулём «Субару Легаси» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение со встречным, заканчивающим поворот налево, автомобилем «Мицубиши Аsх».

В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиши», его 35-летняя пассажирка, а также пассажиры автомобиля «Субару Легаси» 28-летняя женщина и 2-летний мальчик получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 14 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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