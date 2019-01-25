2019-01-25T07:57:48+03:00
Общество

Общественники Югры посчитали непродуманным отказ муниципалитетов кормить школьников

Сбалансированное питание необходимо условие не только успеваемости ученика
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта ОНФ ХМАОФото с сайта ОНФ ХМАО
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Активисты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе взяли на контроль проблему школьного питания в Ханты-Мансийске, Югорске, Урае и Нижневартовском районе.

С января 2019 года власти данных муниципалитетов решили перераспределить региональные дотации, предназначенные, в том числе, на оплату питания школьников, на другие цели, что вызвало недовольство родителей. Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей по-прежнему обеспечены бесплатным двухразовым питанием.

- Осенью прошлого года, как только поднялась тема возможности перевода окружной целевой субсидии на школьное питание в разряд региональной дотации, я встречался с муниципальными чиновниками, ответственными за образование, и настоятельно рекомендовал не принимать невзвешенных решений, – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Образование» в Югре Валерий Салахов. – Сбалансированное питание в условиях перегруженности школьников, когда ребенок по 8-9 часов проводит в образовательном учреждении, – необходимое условие не только успеваемости ученика, но и сохранения здоровья нации.

Сегодня в Ханты-Мансийске завтрак учеников начальной школы стоит 78 руб., старшей – 93 руб. Компенсация региона родительских затрат как раньше – 44 руб., но теперь эти средства уходят на другие нужды, родители обязаны полностью компенсировать питание.

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