2019-01-25T07:34:27+03:00
Происшествия

Два жителя Ханты-Мансийска перевели мошенникам 60 тысяч рублей

Деньги ушли на неизвестные счета
Алена Кульмухаметова
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Югорчане вновь стали жертвами мошенников. Деньги исчезли с карт в неизветсном направлении.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 44-летняя жительница Ханты-Мансийска поверила сотрудникам банка, убедившим ее в том, что банковская карта на её имя заблокирована. Введя в заблуждение женщину, злоумышленники похитили более 33 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Другой житель окружной столицы Югры при покупке электрического котла в интернет-магазине лишился более 31 000 рублей. Пенсионер перечислил на указанный злоумышленниками номер банковского счета деньги, но котел так и не получил, а представитель магазина перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

А вот 34-летний сургутянин не попался на уловки злоумышленников. Когда ему позвонил неизвестный и, представившись троюродным братом, попросил перевести 40 тысяч рублей за увод от административной ответственности, он перезвонил родственнику и убедился, что с ним все в порядке.

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