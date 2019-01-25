2019-01-25T06:59:12+03:00
Общество

Погода в Югре 25 января: -25 градусов, изморозь

В округ пришло похолодание
Алена Кульмухаметова
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В Югру пришли морозыВ Югру пришли морозыФото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 25 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -22,-27 ºС, местами -28,-33 ºС, по восточным районам -16,-21 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура днём -23,-25 ºС.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, северо-восточный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха: -29, -33 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха: -21, -26 градусов.

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