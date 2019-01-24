Герман Греф: деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-24T16:13:15+03:00

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Что делать с деглобализацией мировой экономики обсудили сегодня, 24 января, на деловом завтраке ежегодного саммита Всемирного экономического форума в Давосе. Его модератором выступил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он отметил, что начало деглобализации как нового мирового тренда было зафиксировано в 2008 году, и попросил экспертов спрогнозировать, что будет дальше и как можно эту тенденцию остановить.

Свое мнение высказали лидеры международного и российского бизнеса, представители образования и органов власти.

Любопытно, что большинство (84,2%) участников заседания вначале заседания высказались за распад единства мировой экономики, но когда Греф пояснил, что это затрудняет свободное движение товаров, капитала, технологий, информации и трудовых ресурсов, мнение незначительно изменилось.

- Мы подошли к концу 30-летнего суперцикла активной глобализации в мировой экономической политике. Он принес существенную добавленную стоимость мировой экономике. Но эта стоимость не равномерно распределена между государствами. Пока эта проблема не будет решена, деглобализация будет продолжаться, - считает министр экономического развития России Максим Орешкин.

По мнению декана Школы госуправления им. Блаватника Наире Вудс, люди выступают не столько против глобализации, сколько против капитализма как такового. Люди не доверяют глобальным компаниям, во многих странах появился спрос на национализацию, контроль государства.

- Возникает мир другой экономической модели. Китай и другие страны внедряют новую модель инвестирования, инфраструктурных реформ. Сейчас социальные сети могут убить бизнес той или иной компании за неделю, если он не соответствуют социальному запросу, - пояснил Вудс.

Получается, что распад единства мировой экономики выгоден странам, которые заинтересованы в изменении экономических отношений.

- По сути это влечет торговые войны, - отметил Греф. - Когда глобализация приносила выгоду США, они использовали этот инструмент. Сейчас Китай занимает более активные позиции, и Китаю глобализация приносит больше выгод, поэтому США меняют свою позицию. Уже сейчас торговые войны приносят 510 млрд долларов убытков мировой экономике. Потенциально они могут вырасти почти до 3 трлн долларов. Каждая страна почувствует этот удар.

Для борьбы с новой мировой тенденцией спикеры предлагали разные рецепты.

Например, декан Лондонской школы бизнеса Франсуа Ортало-Манье считает, что сторонники и противники глобализации должны разграничить сферы влияния и сотрудничать. В свою очередь Председатель Правления банка GP Morgan Chase International Якоб Френкель считает, что глобализация, которая несет добро, доверие, технический прогресс, должна поддерживаться правительствами. А любые изменения должны идти сверху.

- Нужно напоминать людям, как это – жить без глобализации. Например, в Европе на один день восстановить границы и таможни, чтобы люди почувствовали, что это такое, - предложил премьер-министр ЛюксембургаКсавье Беттель.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев убежден, что деглобализация – это путь в никуда.

- Мы видели, что происходит в экономиках, когда к власти приходят люди, которые за деглобализацию. Они создают экономику кумовства. Глобализация – это вопрос справедливости и равенства возможностей. Битва за глобализацию еще не проиграна.

По мнению Анатолия Чубайса, в мировой экономике идет более глубинное явление, а именно мировой кризис либерализма.

По мнению большинства экспертов, откату деглобализации поможет технологический и социальный прогресс.

- Важно, чтобы корпорации развивались максимально быстро, сокращался путь между цепочками поставок и опытом клиента, - считает президент компании PwC Боб Мориц. - Оособенно важно, чтобы глобализация предоставляла выгоды всем, а не только отдельным корпорациям.

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов подчеркнул, что деглобализация – это очень опасно.

- Если даже на один день остановить глобализацию, мы не сможем прожить этот день. Электричества не будет, - отметил он.

В итоге большнство участников дискуссии пришли к выводу, что необходимо обеспечивать альтернативные цепочки поставок и разрабатывать резервные планы.