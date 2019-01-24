В Сургуте мужчина взял в заложники своих родственников и знакомых

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-24T16:10:31+03:00

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Захват заложников случился днём, 24 января, в одной из квартир на улице Дзержинского в Сургуте.

Как сообщает следственный комитет Югры, мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, несколько часов удерживает в квартире своих родственников и знакомых, в том числе пожилую женщину и несовершеннолетнюю племянницу.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная и экстренные службы.

Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, грамотной тактике переговоров с подозреваемым, которые проведены сотрудниками полиции, спецоперация завершилась без жертв - мужчина был задержан, а люди освобождены.

По факту произошедшего следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». С подозреваемым в настоящее время работают следователи СКР. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.