В Сургуте мужчина взял в заложники своих родственников и знакомых
Захват заложников случился днём, 24 января, в одной из квартир на улице Дзержинского в Сургуте.
Как сообщает следственный комитет Югры, мужчина, предположительно в состоянии наркотического опьянения, несколько часов удерживает в квартире своих родственников и знакомых, в том числе пожилую женщину и несовершеннолетнюю племянницу.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная и экстренные службы.
Благодаря слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, грамотной тактике переговоров с подозреваемым, которые проведены сотрудниками полиции, спецоперация завершилась без жертв - мужчина был задержан, а люди освобождены.
По факту произошедшего следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». С подозреваемым в настоящее время работают следователи СКР. Обстоятельства и мотивы преступления выясняются.