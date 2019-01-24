2019-01-24T15:21:12+03:00
Происшествия

Житель Югорска взял с витрины понравившийся телефон и не заплатил

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Разукомплектовал новенький телефон, положил его в карман и вышел из магазина, не заплатив, житель города Югорск.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, заявление в полицию на воришку написал собственник магазина бытовой техники.

Оперативники установили и задержали 28-летнего местного жителя, который, находясь около витрины с техникой, снял заднюю панель сотового телефона, к которой крепилось удерживающее устройство, и положил его в карман верхней одежды. После чего молодой человек скрылся с места происшествия. Сумма ущерба, причиненная магазину, составила порядка 8 000 рублей.

В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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