В Ханты-Мансийске определили полуфиналистов акции «Мобильный плательщик»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-24T14:58:41+03:00

Изменить размер текста: A A

«Водоканал» при помощи ручного выбора купона из ёмкости провёл розыгрыш среди жителей окружной столицы Югры и определил десять полуфиналистов акции.

Далее среди победителей пройдет розыгрыш путем случайного вытягивания купона с наименованием приза. Всего же в акции приняли участие почти тысяча хантымансийцев. Итоги акции будут известны завтра, 25 января.

Напомним, условие акции было одно – потребители, зарегистрировавшиеся в личном кабинете «ИнфоЮгра», не имеющие долгов за жилищно-коммунальные услуги и предоставившие показания с помощью функционала личного кабинета до 10 января 2019 года автоматически становились участниками розыгрыша главного приза: новомодного смартфона Apple iPhone X или одного из дополнительных подарков.