В Югре судят банду воров газового конденсата
Банда, в состав которой входили мужчины от 32 до 56 лет, была задержана правоохранителями в апреле 2018 года. Сумма ущерба нефтегазовой компании составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении восьми уроженцев Омской и Московской областей, а также жителей ХМАО-Югры.
Участники группы на протяжении года занимались хищением углеводородного топлива. Для реализации похищенного газового конденсата ими была оборудована база, которая использовалась в качестве перегрузочного пункта. Роли между участниками были строго распределены. Фигурантами являлись операторы нефтегазовой компании и водитель, который, используя служебный транспорт, занимался перевозкой конденсата и сливом топлива в приготовленные сообщниками цистерны. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В настоящее время собранные материалы направлены в суд.