2019-01-24T14:50:41+03:00
Происшествия

В Югре судят банду воров газового конденсата

Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Банду воров задержали полицейские в апреле 2018 годаБанду воров задержали полицейские в апреле 2018 годаФото: Татьяна Коркина
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Банда, в состав которой входили мужчины от 32 до 56 лет, была задержана правоохранителями в апреле 2018 года. Сумма ущерба нефтегазовой компании составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нефтеюганском районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении восьми уроженцев Омской и Московской областей, а также жителей ХМАО-Югры.

Участники группы на протяжении года занимались хищением углеводородного топлива. Для реализации похищенного газового конденсата ими была оборудована база, которая использовалась в качестве перегрузочного пункта. Роли между участниками были строго распределены. Фигурантами являлись операторы нефтегазовой компании и водитель, который, используя служебный транспорт, занимался перевозкой конденсата и сливом топлива в приготовленные сообщниками цистерны. Сумма ущерба составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В настоящее время собранные материалы направлены в суд.

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