2019-01-24T14:23:02+03:00
Происшествия

Магазин одежды из соцсети жутко разочаровал жительницу Нижневартовска

Товар в указанный срок не поступил
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Покупка куртки обернулась потерей денег для вартовчанки. Женщина не дождалась посылки и обратилась в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жительница Нижневартовска лишилась 5600 рублей, поверив продавцу интернет-магазина.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что потерпевшая нашла группу в социальной сети «ВКонтакте», в которой размещена информация о продаже женской одежды.

Заявительница выбрала зимнюю куртку и стала вести переписку по приобретению товара. Продавец сообщила, что заказ сформирован и необходимо внести оплату на банковскую карту, вартовчанка так и сделала. По условиям сделки товар должен был поступить в течении 20 дней. Но до сегодняшнего дня куртку женщина так и не получила, а группа в которой она делала заказ – заблокирована.

Возбуждено уголовное дело.

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