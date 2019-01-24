Жительница Ханты-Мансийска отдала «чужой» дочери 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-01-24T13:56:30+03:00

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Всего один звонок дочери мог сберечь деньги и время жительницы Ханты-Мансийска. Однако женщина поверили взломщику из соцсети.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 52-летняя горожанка пострадала от действий мошенников. В социальной сети «Одноклассники» со страницы, зарегистрированной на имя дочери, жительнице окружной столицы Югры пришло сообщение с просьбой о переводе денег. Не вдаваясь в подробности и не подозревая обмана, женщина перечислила на указанный злоумышленниками номер банковского счета порядка 20 000 рублей. Только спустя время женщина смогла связаться по телефону с дочерью, которая заверила мать, что у нее все в порядке и денег она не просила.

Возбуждено уголовное дело.