Условный срок получил инспектор по маломерным судам из Югры за «липовый» диплом
Большими неприятностями обернулась попытка обмануть работодателя у жителя Югры. За подлог документа он стал уголовником.
По информации прокуратуры на транспорте УрФО, накануне мировым судьей Ханты-Мансийского судебного района вынесен приговор в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам одного из подразделений Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. Мужчина признан виновным в использовании заведомо подложного документа.
Ранее при трудоустройстве подсудимый предоставил в отдел кадров Центра ГИМС подложный диплом о высшем образовании.
Суд признал экс-инспектора виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.