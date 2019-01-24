Условный срок получил инспектор по маломерным судам из Югры за «липовый» диплом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-24T13:40:36+03:00

Документ о высшем образовании он предоставил в отдел кадров

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Большими неприятностями обернулась попытка обмануть работодателя у жителя Югры. За подлог документа он стал уголовником.

По информации прокуратуры на транспорте УрФО, накануне мировым судьей Ханты-Мансийского судебного района вынесен приговор в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам одного из подразделений Центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. Мужчина признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

Ранее при трудоустройстве подсудимый предоставил в отдел кадров Центра ГИМС подложный диплом о высшем образовании.

Суд признал экс-инспектора виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.