Губернатор Югры следит за развитием ситуации, сложившейся в Нефтеюганске

СЕГОДНЯ 13:13 2019-01-24T13:13:52+03:00

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа следят за развитием ситуации, сложившейся в Нефтеюганске, где правоохранительные органы проводят обыски в кабинете и квартире главы города Сергея Дегтярёва. Губернатору Натальей Комаровой о событиях в муниципалитете было доложено сразу же.

- Если потребуется, со стороны правительства Югры будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий, – сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Ранее губернатор неоднократно говорила о «нулевой» толерантности к любым проявлениям коррупции.

Напомним, информация об обысках в мэрии и задержании главы появилась в соцсетях сегодня, 24 января, в пабликах Нефтеюганска.